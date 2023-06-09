Цитата

"Окупанти завдали ракетний удар по околицях Харкова. Попередньо, із комплексу С-300. Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці", - написав він у своєму Telegram.

Доповнення

Російські окупанти вночі здійснили масовану атаку дронами типу Shahed на об'єкти інфраструктури Богодухівського району на Харківщині. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік.