Окупанти завдали ракетний удар по околицях Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські війька завдали ракетний удар по околицях Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти завдали ракетний удар по околицях Харкова. Попередньо, із комплексу С-300. Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці", - написав він у своєму Telegram.
Доповнення
Російські окупанти вночі здійснили масовану атаку дронами типу Shahed на об'єкти інфраструктури Богодухівського району на Харківщині. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік.