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Окупанти вночі атакували "шахедами" об'єкти інфраструктури на Харківщині, є поранений

Київ • УНН

 • 188229 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські окупанти вночі здійснили масовану атаку дронами типу Shahed на об'єкти інфраструктури Богодухівського району на Харківщині. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Окупанти вночі атакували "шахедами" об'єкти інфраструктури на Харківщині, є поранений

Цитата

«Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років», - написав Синєгубов.

Деталі

Російські окупанти минулої доби, за даними голови ОВА, загалом завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

За його словами, протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району.

«У місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка», - повідомив Синєгубов.

Доповнення

У небі над Україною вночі силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА.

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