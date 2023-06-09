Оккупанты ночью атаковали "шахедами" объекты инфраструктуры в Харьковской области, есть раненый

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«Прошлой ночью враг нанес массированную атаку дронами типа Shahed по объектам инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил гражданский мужчина 33 лет», - написал Синегубов.

Детали

Российские оккупанты за прошедшие сутки, по данным главы ОВА, в целом наносили удары по гражданскому населению и инфраструктуре Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

По его словам, в течение суток враг неоднократно обстреливал город Волчанск Чугуевского района.

«В городе повреждено здание медучреждения, жилые дома, хозяйственные постройки. Ранения получили и были госпитализированы мужчина 63 лет и 69-летняя женщина», - сообщил Синегубов.

Дополнение

В небе над Украиной ночью силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.