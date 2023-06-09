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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова

Киев • УНН

 • 264940 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова

Цитата

"Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. Предварительно, из комплекса С-300. Без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram.

Дополнение

Российские оккупанты ночью совершили массированную атаку дронами типа Shahed на объекты инфраструктуры Богодуховского района в Харьковской области. Произошли пожары, ранения получил гражданский мужчина.

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