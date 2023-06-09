Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. Предварительно, из комплекса С-300. Без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram.
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Российские оккупанты ночью совершили массированную атаку дронами типа Shahed на объекты инфраструктуры Богодуховского района в Харьковской области. Произошли пожары, ранения получил гражданский мужчина.