Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївщині: горів сухостій

Цитата

"Вчора, 7 жовтня, орієнтовно о 14:15 та 16:20 ворог завдав ракетні удари за межами населених пунктів Веснянської громади. Внаслідок першого сталося загоряння сухої трави, пожежа була ліквідована о 17:45", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У суботу над Миколаївською областю силами протиповітрянох оборони було знищено розвідувальний безпілотник.