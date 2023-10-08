Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївщині: горів сухостій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаївській області протягом суботи, унаслідок чого спалахнув сухостій. Пожежу було ліквідовано. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Цитата
"Вчора, 7 жовтня, орієнтовно о 14:15 та 16:20 ворог завдав ракетні удари за межами населених пунктів Веснянської громади. Внаслідок першого сталося загоряння сухої трави, пожежа була ліквідована о 17:45", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У суботу над Миколаївською областю силами протиповітрянох оборони було знищено розвідувальний безпілотник.