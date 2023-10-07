Над Миколаївщиною збили російський БПЛА

Цитата

“7 жовтня 2023 року на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Ввечері повідомлялось, що на Миколаївщині пролунали вибухи. Проте Миколаївська ОВА наголошувала, що вибухи лунали в області, а не у самому Миколаєві.