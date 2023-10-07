Над Миколаївщиною збили російський БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У суботу над Миколаївською областю силами протиповітрянох оборони було знищено розвідувальний безпілотник. Про це повідомляє ОК “Південь”, пише УНН.
Цитата
“7 жовтня 2023 року на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Ввечері повідомлялось, що на Миколаївщині пролунали вибухи. Проте Миколаївська ОВА наголошувала, що вибухи лунали в області, а не у самому Миколаєві.