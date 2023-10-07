У Миколаєві гучно: в ОВА кажуть, що вибухи були не в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Миколаєві гучно - повідомляють користувачі соцмереж. Проте в Миколаївській ОВА запевняють, що вибухи - не в місті, передає УНН.
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"Вибухи не в Миколаєві, відповідні служби вже виїхали на місце", - повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Раніше
Місцеві ЗМІ та соцмережі повідомляли, що у Миколаєві пролунав вибух.
Як повідомляв УНН, Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування ворогом балістики для низки областей, у тому числі Миколаївської області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях і нічого не знімати.