У Миколаєві гучно: в ОВА кажуть, що вибухи були не в місті

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"Вибухи не в Миколаєві, відповідні служби вже виїхали на місце", - повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Місцеві ЗМІ та соцмережі повідомляли, що у Миколаєві пролунав вибух.

Як повідомляв УНН, Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування ворогом балістики для низки областей, у тому числі Миколаївської області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях і нічого не знімати.