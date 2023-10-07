В Николаеве громко: в ОВА говорят, что взрывы были не в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Николаеве громко - сообщают пользователи соцсетей. Однако в Николаевской ОВА уверяют, что взрывы - не в городе, передает УНН.
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"Взрывы не в Николаеве, соответствующие службы уже выехали на место", - сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Ранее
Местные СМИ и социальные сети сообщили, что в Николаеве произошел взрыв.
Как сообщал УНН, воздушные силы ВСУ объявили об угрозе применения врагом баллистики для ряда областей, в том числе Николаевской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан оставаться в укрытиях и ничего не снимать.