Над Николаевщиной сбили российский БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В субботу над Николаевской областью силами противовоздушной обороны был уничтожен разведывательный беспилотник. Об этом сообщает ОК “Юг”, пишет УНН.
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“7 октября 2023 года на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "Орлан-10"”, - говорится в сообщении.
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Вечером сообщалось, что на Николаевщине прогремели взрывы. Однако Николаевская ОВА отмечала, что взрывы раздавались в области, а не в самом Николаеве.