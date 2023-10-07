Над Николаевщиной сбили российский БПЛА

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КИЕВ. 7 октября. УНН. В субботу над Николаевской областью силами противовоздушной обороны был уничтожен разведывательный беспилотник. Об этом сообщает ОК “Юг”, пишет УНН.

Цитата 

“7 октября 2023 года на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "Орлан-10"”, - говорится в сообщении. 

Дополнение

Вечером сообщалось, что на Николаевщине прогремели взрывы. Однако Николаевская ОВА отмечала, что взрывы раздавались в области, а не в самом Николаеве. 

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