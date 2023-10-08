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Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской области: горел сухостой

Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской области: горел сухостой

Киев • УНН

 • 561550 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. россияне нанесли ракетные удары по Николаевской области в субботу, в результате чего вспыхнул сухостой. Пожар был ликвидирован. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата 

"Вчера, 7 октября, ориентировочно в 14:15 и 16:20 враг нанес ракетные удары за пределами населенных пунктов Веснянской общины. В результате первого произошло возгорание сухой травы, пожар был ликвидирован в 17: 45", - говорится в сообщении.

Дополнение

В субботу над Николаевской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено разведывательный беспилотник.

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