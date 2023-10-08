Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской области: горел сухостой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. россияне нанесли ракетные удары по Николаевской области в субботу, в результате чего вспыхнул сухостой. Пожар был ликвидирован. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Вчера, 7 октября, ориентировочно в 14:15 и 16:20 враг нанес ракетные удары за пределами населенных пунктов Веснянской общины. В результате первого произошло возгорание сухой травы, пожар был ликвидирован в 17: 45", - говорится в сообщении.
Дополнение
В субботу над Николаевской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено разведывательный беспилотник.