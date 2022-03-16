Окупанти завдали авіаудар по Бердичеву: зруйновано будівлі, є постраждалі

Цитата

"Поліція працює на місці авіаудару у Бердичеві. Він відбувся сьогодні, на світанку 16 березня. Наразі до поліції надійшла інформація про двох травмованих людей і пошкодження будівель", - йдеться в повідомленні.

Місцева поліція фіксує обставини і наслідки ракетного удару.

Доповнення

Тим часом, у Луганській області авіація російських окупантів обстріляла позиції своїх військ.



