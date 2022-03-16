Окупанти завдали авіаудар по Бердичеву: зруйновано будівлі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанті сьогодні завдали авіаудар по місту Бердичів Житомирської області. Внаслідок бомбардування постраждали дві особи, пише УНН з посиланням на МВС України.
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"Поліція працює на місці авіаудару у Бердичеві. Він відбувся сьогодні, на світанку 16 березня. Наразі до поліції надійшла інформація про двох травмованих людей і пошкодження будівель", - йдеться в повідомленні.
Місцева поліція фіксує обставини і наслідки ракетного удару.
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Тим часом, у Луганській області авіація російських окупантів обстріляла позиції своїх військ.