Оккупанты нанесли авиаудар по Бердичеву: разрушены здания, есть пострадавшие

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"Полиция работает на месте авиаудара в Бердичеве. Он состоялся сегодня, на рассвете 16 марта. Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий", - говорится в сообщении.

Местная полиция фиксирует обстоятельства и последствия ракетного удара.

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Тем временем, в Луганской области авиация российских оккупантов обстреляла позиции своих войск.



