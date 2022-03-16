Оккупанты нанесли авиаудар по Бердичеву: разрушены здания, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли авиаудар по городу Бердичев Житомирской области. В результате бомбардировки пострадали два человека, пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.
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"Полиция работает на месте авиаудара в Бердичеве. Он состоялся сегодня, на рассвете 16 марта. Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий", - говорится в сообщении.
Местная полиция фиксирует обстоятельства и последствия ракетного удара.
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Тем временем, в Луганской области авиация российских оккупантов обстреляла позиции своих войск.