Оккупанты нанесли авиаудар по Бердичеву: разрушены здания, есть пострадавшие

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли авиаудар по городу Бердичев Житомирской области. В результате бомбардировки пострадали два человека, пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.

Цитата

"Полиция работает на месте авиаудара в Бердичеве. Он состоялся сегодня, на рассвете 16 марта. Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий", - говорится в сообщении.

Местная полиция фиксирует обстоятельства и последствия ракетного удара.

Дополнение

Тем временем, в Луганской области авиация российских оккупантов обстреляла позиции своих войск.

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