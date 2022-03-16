На Луганщині російська авіація обстріляла власні позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Луганській області авіація російських окупантів обстріляла позиції своїх військ. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове", — написав Гайдай.
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Внаслідок штурмових дій в районі Попасної окупанти зазнали втрат та вимушені були відійти для перегрупування.
У районі Сєверодонецька росіяни за допомогою бою провели розвідку, успіху не мали. Ворог намагається закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне.
Нагадаємо
рф з початку вторгнення в Україну втратила вже приблизно 13,8 тисяч осіб, 84 літаки, 108 гелікоптерів та сотні одиниць іншої військової техніки.