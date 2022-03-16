В Луганской области российская авиация обстреляла собственные позиции

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"15 марта армейская авиация противника нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниновое", — написал Гайдай.

Добавим

В результате штурмовых действий в районе Попасной оккупанты понесли потери и вынуждены были отойти для перегруппировки.

В районе Северодонецка россияне с помощью боя провели разведку, но успеха не было. Враг пытается закрепиться на восточных и западных окраинах города Рубежное.

Напомним

Рф с начала вторжения в Украину потеряла уже примерно 13,8 тысяч человек, 84 самолеты, 108 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.