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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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БМ-27 «Ураган»

Окупанти за добу понад 170 разів обстріляли Запорізьку область

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 177 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, здійснили 14 БПЛА-атак. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Окупанти за добу понад 170 разів обстріляли Запорізьку область

Цитата

“177 ударів: ворог вів вогонь по 24 населених пунктах Запорізької області”, - написав Малашко у Telegram.

Деталі

153 ворожих артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Військовослужбовці рф здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському, авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське й П'ятихатки.

“Внаслідок удару рашистів по цивільному сектору пошкоджено будинок. Мирні жителі не постраждали”, - додав Малашко.

Доповнення

21 жовтня російські окупанти нанесли 175 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

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