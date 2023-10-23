Окупанти за добу понад 170 разів обстріляли Запорізьку область

Цитата

“177 ударів: ворог вів вогонь по 24 населених пунктах Запорізької області”, - написав Малашко у Telegram.

Деталі

153 ворожих артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Військовослужбовці рф здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському, авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське й П'ятихатки.

“Внаслідок удару рашистів по цивільному сектору пошкоджено будинок. Мирні жителі не постраждали”, - додав Малашко.

Доповнення

21 жовтня російські окупанти нанесли 175 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.