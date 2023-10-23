Оккупанты за сутки более 170 раз обстреляли Запорожскую область

Цитата

“177 ударов: враг вел огонь по 24 населенным пунктам Запорожской области”, - написал Малашко в Telegram.

Детали

153 вражеских артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Красного, Чаривного, Преображенки, Гуляйпольского, Щербаков, Новодаровки, Степного, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

Военнослужащие рф осуществили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Роботино, Белогорью, Пятихаткам, Малым Щербакам и Каменскому, авиационный удар по Орехову, а также обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Роботино, Полтавку, Новодаровку, Каменское и Пятихатки.

“В результате удара рашистов по гражданскому сектору поврежден дом. Мирные жители не пострадали”, - добавил Малашко.

Дополнение

21 октября российские оккупанты нанесли 175 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.