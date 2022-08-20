Окупанти вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300 - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російські окупанти вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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“Вночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється”, – йдеться в повідомленні Кіма у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, вчора, 19 серпня, протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Орієнтовно о 14:00 касетними снарядами обстріляно смт Первомайське. Дві людини зазнали поранень. О 17:20 та 19:20 влучення були за межами с. Костянтинівка, переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає.
У Баштанськоу районі зранку, 19 серпня, орієнтовно о 08:00 були обстріли с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Близько 22:00 вчора та сьогодні, 20 серпня, о 02:00 були обстріли с. Широке. Пошкоджено три житлових будинки.
Також вчора, 19 серпня, близько 22:00 були обстріли с. Поляна. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Доповнення
Вночі повідомлялося про вибухи у Миколаєві та Харкові.