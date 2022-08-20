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Оккупанты ночью ударили по Николаеву ракетами С-300 - Ким

Киев • УНН

 • 140580 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Российские оккупанты ночью ударили по Николаеву ракетами С-300. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Оккупанты ночью ударили по Николаеву ракетами С-300 - Ким

Цитата

“Ночью, 20 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется”, – говорится в сообщении Кима в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, вчера, 19 августа, в течение дня враг обстреливал Первомайскую громаду. Ориентировочно в 14:00 кассетными снарядами обстреляно пгт Первомайское. Два человека получили ранения. В 17:20 и 19:20 попадания были за пределами с. Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

В Баштанском районе утром, 19 августа, ориентировочно в 08:00 были обстрелы с. Красная Долина Широковской громады. В результате чего поврежден жилой дом. Около 22:00 вчера и сегодня, 20 августа, в 02:00 были обстрелы с. Широкое. Повреждены три жилых дома.

Также вчера, 19 августа, около 22:00 были обстрелы с. Поляна. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Дополнение

Ночью сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.

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