Окупанти влучили у багатоквартирний будинок на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російські окупати у неділю в обід обстріляли селище Подоли Куп‘янського району Харківщини, влучили в багатоквартирний будинок. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
17 вересня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії.
Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські окупанти минулої ночі завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства.