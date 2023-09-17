Окупанти влучили у багатоквартирний будинок на Харківщині

Деталі

17 вересня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії.

Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

Російські окупанти минулої ночі завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства.