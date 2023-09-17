Вночі окупанти завдали удару по Харкову: влучили по будівлі цивільного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російські окупанти минулої ночі завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Минулої ночі, близько 0:30, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа», - написав Синєгубов у Telegram.
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За його словами, вчора близько 11:10 росіяни завдали по Харкову удари 5-ма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Також він зазначив, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.
«Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані», - повідомив Синєгубов.
Окрім того, Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.
«Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатнє та Подоли Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району, с. Шийківка Ізюмського району, с. Івашки Богодухівського району, м. Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення, сталися пожежі», - написав Синєгубов.
Доповнення
Вночі повідомлялося, що у Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.