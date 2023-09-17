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Ночью оккупанты нанесли удар по Харькову: попали по зданию гражданского предприятия

Ночью оккупанты нанесли удар по Харькову: попали по зданию гражданского предприятия

Киев • УНН

 • 646900 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

«Прошлой ночью, около 0:30, враг нанес ракетный удар по г. Харьков. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар», - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, вчера около 11:10 россияне нанесли по Харькову удары 5-ю крылатыми ракетами комплекса "Искандер К". Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Получили ранения 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также он отметил, что в течение минувших суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

«Около 11:30 между селами Глубокое и Стрелечья Харьковского района российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в авто, погибли на месте. Еще один мужчина 72 лет, который был в авто, получил ранения. Госпитализирован в тяжелом состоянии», - сообщил Синегубов.
Кроме того, Синегубов сообщил, что в результате обстрела села Петропавловка Купянского района получил ранения гражданский мужчина 23 лет.

«Также под огнем врага в течение суток находились села Хатнее и Подолы Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, с. Шийковка Изюмского района, с. Ивашки Богодуховского района, г. Волчанск Чугуевского района и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые помещения, произошли пожары», - написал Синегубов.

Дополнение

Ночью сообщалось, что в Харькове прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

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