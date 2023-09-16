У Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи, повідомили журналісти Суспільного. Про вибухи у місті також написав у телеграм міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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«У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях. Знову росіяни обстрілюють Харків. Вдруге за добу», — написав міський голова.
Нагадаємо
16 вересня росіяни вдарили по Харкову ракетами “Іскандер”. Пошкоджені будівлі, п’ятеро поранених, утворилася семиметрова вирва.