Били “Іскандерами” - в Нацполіції уточнили, чим сьогодні ворог атакував Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні вранці удар по Холодногірському району Харкова був нанесений ракетами “Іскандер”. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов, пише УНН.
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“Іскандерами по Холодногірському району — ворог атакував зранку. Пошкоджені будівлі, п’ятеро поранених та семиметрова вирва. Росіяни знову калічать цивільних. Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К”, — зазначив правоохоронець.
Нагадаємо
Попередньо повідомлялося, що сьогоднішній удар по Харкову наносився ракетами С-300.
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