Били "Искандерами" - в Нацполиции уточнили, чем сегодня враг атаковал Харьков

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“Искандерами по Холодногорскому району — враг атаковал утром. Повреждены здания, пять раненых и семиметровая воронка. Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши сотрудники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К”, — отметил правоохранитель.

Напомним

Предварительно сообщалось, что сегодняшний удар по Харькову наносился ракетами С-300.

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