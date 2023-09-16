Били "Искандерами" - в Нацполиции уточнили, чем сегодня враг атаковал Харьков

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня утром удар по Холодногорскому району Харькова был нанесен ракетами “Искандер”. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов, пишет УНН.

Цитата

“Искандерами по Холодногорскому району — враг атаковал утром. Повреждены здания, пять раненых и семиметровая воронка. Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши сотрудники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К”, — отметил правоохранитель.

Напомним

Предварительно сообщалось, что сегодняшний удар по Харькову наносился ракетами С-300.

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