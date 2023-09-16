рф атакувала Харків ракетами С-300: п'ятеро цивільних поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Окупанти завдали п'ять ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих - легкий та середній, загрози життю немає, додав Синєгубов.
Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань.
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Як повідомляв УНН, російські військові завдали щонайменше чотири удари по Харкову.