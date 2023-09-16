рф атакувала Харків ракетами С-300: п'ятеро цивільних поранені

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За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих - легкий та середній, загрози життю немає, додав Синєгубов.

Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань.

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Як повідомляв УНН, російські військові завдали щонайменше чотири удари по Харкову.