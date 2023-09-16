рф атаковала Харьков ракетами С-300: пятеро гражданских ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет, добавил Синегубов.
Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.
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Как сообщал УНН, российские военные нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову.