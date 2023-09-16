рф атаковала Харьков ракетами С-300: пятеро гражданских ранены

Детали

По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет, добавил Синегубов.

Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

Ранее

Как сообщал УНН, российские военные нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову.