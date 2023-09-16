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На Харківщині під російський обстріл потрапив автомобіль: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Харківській області під ворожий обстріл потрапив легковий автомобіль. Загинули чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Цитата

«Сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу с. Стрілеча. Попередньо, ПТКР. Станом на зараз відомо про двох загиблих — чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Окрім цього, близько 11:00 окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. Попередньо, з артилерії. Пошкоджено автомобіль, отримав поранення 23-річний цивільний чоловік.

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