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На Харьковщине под российский обстрел попал автомобиль: есть погибшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Харьковской области под вражеский обстрел попал легковой автомобиль. Погибли мужчина и женщина. Еще один мужчина получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Цитата

«Сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи с. Стрелечья. Предварительно, ПТКР. По состоянию на сейчас известно о двух погибших — мужчина и женщина. Также получил ранения 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются», - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме этого, около 11:00 оккупанты обстреляли с. Петропавловка Куп’янского района. Предварительно, из артиллерии. Поврежден автомобиль, получил ранения 23-летний гражданский мужчина.

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