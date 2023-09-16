На Харьковщине под российский обстрел попал автомобиль: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Харьковской области под вражеский обстрел попал легковой автомобиль. Погибли мужчина и женщина. Еще один мужчина получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
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«Сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи с. Стрелечья. Предварительно, ПТКР. По состоянию на сейчас известно о двух погибших — мужчина и женщина. Также получил ранения 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются», - говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме этого, около 11:00 оккупанты обстреляли с. Петропавловка Куп’янского района. Предварительно, из артиллерии. Поврежден автомобиль, получил ранения 23-летний гражданский мужчина.
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