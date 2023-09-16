В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва, сообщили журналисты Общественного. О взрывах в городе также написал в телеграмме городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
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«В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях. Опять россияне обстреливают Харьков. Второй раз за сутки», — написал городской голова.
Напомним
16 сентября россияне ударили по Харькову ракетами "Искандер". Повреждены здания, пятеро раненых, образовалась семиметровая воронка.