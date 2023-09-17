Оккупанты попали в многоквартирный дом на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российские оккупанты в воскресенье в обед обстреляли поселок Подолы Купянского района Харьковщины, попали в многоквартирный дом. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
17 сентября около 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы Купянского района. По предварительным данным, из артиллерии.
Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия.