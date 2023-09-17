Оккупанты попали в многоквартирный дом на Харьковщине

Детали

17 сентября около 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы Купянского района. По предварительным данным, из артиллерии.

Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия.