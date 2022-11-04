Окупанти вкотре обстріляли Сумщину: голова ОВА повідомив про наслідки

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"Звечора росіяни обстріляли зі стрілецької зброї прикордонне село в Шалигинській громаді. Було 10 кулеметних черг. Тут без жертв та руйнувань", - написав він в Telegram.



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Також очільник регіону розповів, що напередодні у Шалигинській громаді росіяни пошкодили місцеву ферму. Вогонь вели із реактивних систем залпового вогню. Загорілися тюки з соломою. Люди змогли самотужки загасити пожежу.

Крім того, в Середино-Будській громаді армійці рф пошкодили приватний будинок. Снаряд пробив дах і застряг у підлозі. Не розірвався. На місці сьогодні працюватимуть піротехніки.

По Есманьській громаді внаслідок обстрілу пошкоджений ангар місцевого фермера.

За словами Живицького, ніч в регіоні пройшла спокійно.

Доповнення

Російські окупанти 3 листопада спрямували на прикордоння Сумщини 157 снарядів та мін. Під обстрілами опинилося 8 громад.