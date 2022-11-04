Окупанти вкотре обстріляли Сумщину: голова ОВА повідомив про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Війська російських загарбників вчора ввечері знову обстріляли Сумщину. Під ворожу атаку потрапило село в Шалигинській громаді, зафіксовано 10 кулеметних черг. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Звечора росіяни обстріляли зі стрілецької зброї прикордонне село в Шалигинській громаді. Було 10 кулеметних черг. Тут без жертв та руйнувань", - написав він в Telegram.
Деталі
Також очільник регіону розповів, що напередодні у Шалигинській громаді росіяни пошкодили місцеву ферму. Вогонь вели із реактивних систем залпового вогню. Загорілися тюки з соломою. Люди змогли самотужки загасити пожежу.
Крім того, в Середино-Будській громаді армійці рф пошкодили приватний будинок. Снаряд пробив дах і застряг у підлозі. Не розірвався. На місці сьогодні працюватимуть піротехніки.
По Есманьській громаді внаслідок обстрілу пошкоджений ангар місцевого фермера.
За словами Живицького, ніч в регіоні пройшла спокійно.
Доповнення
Російські окупанти 3 листопада спрямували на прикордоння Сумщини 157 снарядів та мін. Під обстрілами опинилося 8 громад.