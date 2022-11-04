Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область: глава ОВА сообщил о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Войска российских захватчиков вчера вечером снова обстреляли Сумскую область. Под вражескую атаку попало село в Шалыгинской громаде, зафиксировано 10 пулеметных очередей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"С вечера россияне обстреляли из стрелкового оружия пограничное село в Шалыгинской громаде. Было 10 пулеметных очередей. Здесь без жертв и разрушений", - написал он в Telegram.
Детали
Также глава региона рассказал, что накануне в Шалыгинской громаде россияне повредили местную ферму. Огонь вели из реактивных систем залпового огня. Загорелись тюки с соломой. Люди смогли самостоятельно потушить пожар.
Кроме того, в Середино-Будской громаде армейцы рф повредили частный дом. Снаряд пробил крышу и застрял в полу. Не разорвался. На месте сегодня будут работать пиротехники.
По Эсманьской громаде в результате обстрела поврежден ангар местного фермера.
По словами Живицкого, ночь в регионе прошла спокойно.
Дополнение
Российские оккупанты 3 ноября направили на пограничье Сумской области 157 снарядов и мин. Под обстрелами оказалось 8 громад.