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Окупанти за день спрямували на прикордоння Сумщини 157 снарядів та мін

Окупанти за день спрямували на прикордоння Сумщини 157 снарядів та мін

Київ • УНН

 • 186541 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські окупанти спрямували на прикордоння Сумщини 157 снарядів та мін за день. Під обстрілами опинилося 8 громад. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає УНН.

Цитата

«157 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади», - написав Живицький.

Деталі

За його словами, у Юнаківській громаді на околиці прикордонного села ворог спрямував безпілотник. З нього скинули вибухівку типу ВОГ-17. Без наслідків.

«Білопільська громада: із мінометів російські армійці обстріляли два села. Загалом було 48 вибухів.Пошкоджено місцевий будинок культури, 6 приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства. В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі споруди», - розповів Живицький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: окупанти здійснили артилерійський обстріл Білопільської громади на Сумщині.

Він зазначив, що у Середино-Будській громаді під обстріл з боку росії потрапили 4 прикордонні населені пункти. Росіяни стріляли із мінометів (загалом 25 «прильотів»). І ще 6 разів ударили із САУ. Без руйнувань.

«Шалигинську громаду обстріляли із реактивної системи залпового вогню. Було 20 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни застосували міномети (8 «прильотів»). Та вели артилерійський вогонь (14 «прильотів»). Руйнувань не було», - написав Живицький.

За його словами, після 21:00 по одному з сіл росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії (5 «прильотів»). Наслідки уточнюються.

«Есманська громада: росіяни із мінометів обстріляли два села. Загалом 30 вибухів було на нашій території. Теж без наслідків. Зноб-Новгородська громада: 6 «прильотів» із мінометів по околицям прикордонного села. Без руйнувань. Хотінська громада: ворог застосовував стрілецьку зброю. Було 8 кулеметних черг», - повідомив Живицький.

Доповнення

Сьогодні зранку російські окупанти випустили 7 мін по Краснопільській громаді Сумської області.

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