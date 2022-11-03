Окупанти за день спрямували на прикордоння Сумщини 157 снарядів та мін

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«157 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади», - написав Живицький.

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За його словами, у Юнаківській громаді на околиці прикордонного села ворог спрямував безпілотник. З нього скинули вибухівку типу ВОГ-17. Без наслідків.

«Білопільська громада: із мінометів російські армійці обстріляли два села. Загалом було 48 вибухів.Пошкоджено місцевий будинок культури, 6 приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства. В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі споруди», - розповів Живицький.

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Він зазначив, що у Середино-Будській громаді під обстріл з боку росії потрапили 4 прикордонні населені пункти. Росіяни стріляли із мінометів (загалом 25 «прильотів»). І ще 6 разів ударили із САУ. Без руйнувань.

«Шалигинську громаду обстріляли із реактивної системи залпового вогню. Було 20 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни застосували міномети (8 «прильотів»). Та вели артилерійський вогонь (14 «прильотів»). Руйнувань не було», - написав Живицький.

За його словами, після 21:00 по одному з сіл росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії (5 «прильотів»). Наслідки уточнюються.

«Есманська громада: росіяни із мінометів обстріляли два села. Загалом 30 вибухів було на нашій території. Теж без наслідків. Зноб-Новгородська громада: 6 «прильотів» із мінометів по околицям прикордонного села. Без руйнувань. Хотінська громада: ворог застосовував стрілецьку зброю. Було 8 кулеметних черг», - повідомив Живицький.

Доповнення

Сьогодні зранку російські окупанти випустили 7 мін по Краснопільській громаді Сумської області.