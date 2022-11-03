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Оккупанты за день направили на приграничье Сумской области 157 снарядов и мин

Оккупанты за день направили на приграничье Сумской области 157 снарядов и мин

Киев • УНН

 • 186539 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские оккупанты направили на приграничные территории Сумской области 157 снарядов и мин в день. Под обстрелами оказалось 8 общин. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, передает УНН.

Цитата

«157 снарядов и мин за день направили россияне на приграничье Сумской области. Под обстрелами оказались Белопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская, Юнаковская и Середино-Будская общины, - написал Живицкий.

Детали

По его словам, в Юнаковской общине на окраине пограничного села враг направил беспилотник. С него сбросили взрывчатку типа ВОГ-17. Без последствий.

«Белопольская община: из минометов русские армейцы обстреляли две деревни. В общей сложности было 48 взрывов. Поврежден местный дом культуры, 6 частных домов мирных жителей и трактор на территории фермерского хозяйства. В другом селе из-за обстрела загорелся дом. Также повреждены два хозяйственных сооружения», - рассказал Живицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: оккупанты совершили артиллерийский обстрел Белопольского общества на Сумщине.

Он отметил, что в Середино-Будской общине под обстрел со стороны россии попали 4 приграничных населенных пункта. Русские стреляли из минометов (в общей сложности 25 «прилетов»). И еще 6 раз ударили из САУ. Без разрушений.

«Шалигинскую общину обстреляли из реактивной системы залпового огня. Было 20 взрывов.

По Краснопольской общине россияне применили минометы (8 «прилетов»). И вели артиллерийский огонь (14 «прилетов»). Разрушений не было», – написал Живицкий.

По его словам, после 21:00 по одному из сел россияне открыли огонь из ствольной артиллерии (5«прилетов»). Последствия уточняются.

«Эсманская община: русские из минометов обстреляли две деревни. В общей сложности 30 взрывов было на нашей территории. Тоже без последствий. Зноб-Новгородская община: 6 «прилетов» из минометов по окрестностям приграничной деревни. Без разрушений. Хотинская община: враг применял стрелковое оружие. Было 8 пулеметных очередей», – сообщил Живицкий.

Дополнение

Сегодня утром русские оккупанты выпустили 7 мин по Краснопольской общине Сумской области.

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