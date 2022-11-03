На Сумщині окупанти здійснили артилерійський обстріл однієї громади
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Білопільської громади на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає УНН.
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"Білопільська громада. Артилерійський обстріл, в укриття!" - написав Живицький.
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Сьогодні зранку російські окупанти випустили 7 мін по Краснопільській громаді Сумської області.
2 листопада ворог 7 разів обстріляв прикордоння та випустив понад 140 різних снарядів та мін по Сумській області.