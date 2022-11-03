В Сумской области оккупанты совершили артиллерийский обстрел одной громады
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Белопольской громады на Сумщине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, передает УНН.
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"Белопольская громада. Артиллерийский обстрел, в укрытие!" – написал Живицкий.
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Сегодня утром российские оккупанты выпустили 7 мин по Краснопольской общине Сумской области.
2 ноября враг 7 раз обстрелял пограничные и выпустил более 140 различных снарядов и мин по Сумской области.