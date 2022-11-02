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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 6039 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти випустили понад 140 снарядів та мін у сторону Сумської області

Окупанти випустили понад 140 снарядів та мін у сторону Сумської області

Київ • УНН

 • 256543 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області за 2 листопада. За сьогодні ворог 7 разів обстріляв прикордоння та випустив понад 140 різних снарядів та мін.

Про це інформує УНН з посиланням на Telegram чиновника.

Деталі

Під ворожий обстріл попало 6 громад Сумщини:

- Шалигинська громада: близько 8 ранку по околиці одного із прикордонних сіл росіяни почали обстріл із кулеметів. А по обіді по цій же території ударили із мінометів (10 “приходів”). Без руйнувань.

- Есманську громаду протягом дня обстріляли 4 рази. Ворог двічі застосував по прикордонню міномети. Загалом 28 приходів. Згодом були 4 кулеметні черги. І після 16:00 росіяни вдарили із реактивної артустановки (16 приходів).
У результаті пошкоджено лінії електропередач. Також руйнувань зазнав приватний будинок, магазин та водопровід.

- Миропільська громада зазнала тричі обстрілу з росії. Пообіді з території рф гатили з мінометів по прикордонним селам. Загалом 28 «приходів». Згодом обстріляли ці ж території із САУ. Було 34 «приходи». Вибухи спричинили пожежу. Пошкоджений житловий будинок, літня кухня, підвал, гараж.

- Великописарівська громада: з боку росії вівся мінометний обстріл (5 «приходів») по одному з сіл громади.
Без руйнувань.

- Юнаківська громада: прикордоння ворог обстріляв із САУ (8 «приходів»). Руйнувань не було.

- Середино-Будська громада: також був обстріл із САУ (7 «приходів»). Без руйнувань.

Нагадаємо

Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Як повідомив голова ОВА усі “шахіди” були знищені силами ППО.

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