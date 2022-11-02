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Оккупанты выпустили более 140 снарядов и мин по Сумской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области за 2 ноября. Сегодня враг 7 раз обстрелял пограничные и выпустил более 140 различных снарядов и мин.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram чиновника.

Детали

Во вражеский обстрел попало 6 общин Сумской области:

Шалыгинская община: около 8 утра по окраине одного из пограничных сел россияне начали обстрел из пулеметов. А после обеда по этой же территории ударили из минометов (10 “приходов”). Без разрушений.

- Эсманскую общину в течение дня обстреляли 4 раза. Враг дважды применил по приграничной части миномет. В общей сложности 28 приходов. Впоследствии были 4 пулеметные очереди. И после 16:00 россияне ударили из реактивной артустановки (16 приходов). В результате повреждены линии электропередач. Также разрушения получил частный дом, магазин и водопровод.

- Миропольская община подверглась трижды обстрелам из россии. После обеда с территории рф били из минометов по приграничным селам. В общей сложности 28 «приходов». Впоследствии обстреляли эти территории с САУ. Было 34 «прихода». Взрывы вызвали пожар. Поврежден жилой дом, летняя кухня, подвал, гараж.

- Великописаревская община: со стороны россии велся минометный обстрел (5«приходов») по одному из сел общины.
Без разрушений.

- Юношеская община: пограничный враг обстрелял из САУ (8 «приходов»). Разрушений не было.

Средино-Будская община: также был обстрел из САУ (7«приходов»). Без разрушений.

Напомним

Враг атаковал пригород Запорожья. Как сообщил председатель ОВА все “шахиды” были уничтожены силами ПВО.

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