Окупанти вранці випустили 7 мін по Сумщині - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram, що сьогодні зранку російські окупанти випустили 7 мін по Краснопільській громаді Сумської області, пише УНН.
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"Ніч минула тихо. На ранок, після 6 години, по Краснопільській громаді прилетіло 7 мін від русні. Попередньо - без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні Живицького.
Нагадаємо
2 листопада ворог 7 разів обстріляв прикордоння та випустив понад 140 різних снарядів та мін по Сумській області.