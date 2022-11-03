Окупанти вранці випустили 7 мін по Сумщині - голова ОВА

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"Ніч минула тихо. На ранок, після 6 години, по Краснопільській громаді прилетіло 7 мін від русні. Попередньо - без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні Живицького.

Нагадаємо

2 листопада ворог 7 разів обстріляв прикордоння та випустив понад 140 різних снарядів та мін по Сумській області.