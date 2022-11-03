Оккупанты утром выпустили 7 мин по Сумской области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram, что сегодня утром российские оккупанты выпустили 7 мин по Краснопольской громаде Сумской области, пишет УНН.
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"Ночь прошла тихо. На утро, после 6 часов, по Краснопольской громаде прилетело 7 мин от русни. Предварительно - без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.
Напомним
2 ноября враг 7 раз обстрелял пограничные и выпустил более 140 различных снарядов и мин по Сумской области.