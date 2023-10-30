Окупанти випустили по Херсонщині 514 снарядів: дві людини загинули та ще чотири травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулої доби 95 разів ударили по Херсонській області, випустивши 514 снарядів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації», - написав Прокудін у Telegram.
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Зазначається, що по місту Херсон ворог випустив 46 снарядів.
Також було зафіксовано 42 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі; соціальний центр у Херсоні.
«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення», - заявив голова ОВА.
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