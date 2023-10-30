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Окупанти випустили по Херсонщині 514 снарядів: дві людини загинули та ще чотири травмовано

Київ • УНН

 • 32958 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулої доби 95 разів ударили по Херсонській області, випустивши 514 снарядів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Окупанти випустили по Херсонщині 514 снарядів: дві людини загинули та ще чотири травмовано

Цитата

«За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації», - написав Прокудін у Telegram.

Деталі

Зазначається, що по місту Херсон ворог випустив 46 снарядів.

Також було зафіксовано 42 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі; соціальний центр у Херсоні.

«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення», - заявив голова ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На лівому березі Херсонщини знищено понад 20 окупантів — Гуменюк

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