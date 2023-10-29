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На лівому березі Херсонщини знищено понад 20 окупантів — Гуменюк

Київ • УНН

 • 77974 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На лівому березі Херсонщини, за попередніми даними, знищено два десятки окупантів, сім одиниць техніки, серед яких чотири великокаліберних гармати і три автобронетанкові одиниці. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.

На лівому березі Херсонщини знищено понад 20 окупантів — Гуменюк

Цитата

«Це все те залізяччя, яке ворог намагається використовувати обстрілюючи Херсонщину. Вночі обласний центр знову зазнавав обстрілів. Ще уточнюються дані про постраждалих. … Було випущено 30 керованих авіабомб, на жаль, є поранені за добу. Загиблих немає», — розповіла Гуменюк.

Деталі

Гуменюк додала, що було завдано чималих руйнувань цивільної інфраструктури, ворог продовжує терористичний тиск.

Додамо

Про обстріл прибережних районів Херсона повідомив під ранок керівник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко.

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