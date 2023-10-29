У Херсоні вибухи, окупанти обстрілюють прибережні райони – МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Херсоні прогриміли потужні вибухи, під обстрілом перебувають прибережні райони міста. Про це повідомив у телеграмі керівник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Цитата
«У Херсоні лунають потужні вибухи! Прибережні райони міста під вогнем з боку окупаційних військ! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!», — написав Мрочко.
Деталі
В Херсоні та області оголошена повітряна тривога. Також тривога лунає на Миколаївщині. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути за посиланням.
Додамо
Близько 02.00 ночі у ніч на 29 жовтня Сили оборони повідомляли про роботу ППО.