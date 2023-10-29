На Півдні працює система ППО – Сили оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сили ППО працюють на Півдні. Там чутно вибухи. Про це повідомили Сили оборони півдні у телеграм-каналі, передає. УНН.
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«Сили ППО працюють. Не рекламуйте їх роботу, не допомагайте ворогу», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Раніше Повітряні Сили повідомили, що на Миколаївщині є загроза ударних БпЛА.
Також у ніч на 29 жовтня у кількох областях була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники.
Зокрема повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
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