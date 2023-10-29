На Юге работает система ПВО - Силы обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Силы ПВО работают на Юге. Там слышны взрывы. Об этом сообщили Силы обороны юге в телеграмм-канале, передает. УНН.
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«Силы ПВО работают. Не рекламируйте их работу, не помогайте врагу», — говорится в сообщении.
Детали
Ранее Воздушные Силы сообщили, что на Николаевщине есть угроза ударных БпЛА.
Также в ночь на 29 октября в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников.
В частности воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
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