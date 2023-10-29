В Херсоне взрывы, оккупанты обстреливают прибрежные районы - МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Херсоне прогремели мощные взрывы, под обстрелом находятся прибрежные районы города. Об этом сообщил в телеграмме руководитель Херсонской городской администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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«В Херсоне раздаются мощные взрывы! Прибрежные районы города под огнем со стороны оккупационных войск! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!», — написал Мрочко.
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В Херсоне и области объявлена воздушная тревога. Также тревога звучит на Николаевщине. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть по ссылке.
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Около 02.00 ночи в ночь на 29 октября Силы обороны сообщали о работе ПВО.