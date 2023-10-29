На левом берегу Херсонщины уничтожено более 20 оккупантов - Гуменюк

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«Это все то железо, которое враг пытается использовать обстреливая Херсонщину. Ночью областной центр снова подвергался обстрелам. Еще уточняются данные о пострадавших. … Было выпущено 30 управляемых авиабомб, к сожалению, есть раненые за сутки. Погибших нет», — рассказала Гуменюк.

Детали

Гуменюк добавила, что были нанесены немалые разрушения гражданской инфраструктуры, враг продолжает террористическое давление.

Добавим

Об обстреле прибрежных районов Херсона сообщил под утро руководитель Херсонской городской администрации Роман Мрочко.