Оккупанты выпустили по Херсонщине 514 снарядов: два человека погибли и еще четыре травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки 95 раз ударили по Херсонской области, выпустив 514 снарядов. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации», - написал Прокудин в Telegram.
Детали
Отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 46 снарядов.
Также было зафиксировано 42 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; помещения медицинского учреждения и территорию учебного заведения в Бериславском районе; социальный центр в Херсоне.
«Из - за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения», - заявил глава ОВА.
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