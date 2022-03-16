Окупанти відпустили мера Скадовська
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти відпустили міського голову міста Скадовськ Херсонської області Олександра Яковлєва. Про це мер повідомив у своєму зверненні на Facebook, пише УНН.
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"З нами поспілкувалися, вже мене відпустили, все добре. Також обіцяли відпустити і решту людей, з якими спілкуються. Прошу заспокоїтися, нічого нам зараз не загрожує", - заявив Яковлєв.
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Сьогодні стало відомо, що російські окупанти викрали мера міста Скадовськ Олександра Яковлєва і секретаря міськради Юрія Палюха.
Зазначимо, що біля міськради в Скадовську відбувався мітинг. Люди вимагали повернути посадовця та скандували "путін х*йло".