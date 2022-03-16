Окупанти викрали мера Скадовська - активіст
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти викрали мера міста Скадовськ Херсонської області Олександра Яковлєва і секретаря міськради Юрія Палюха. Про це повідомив у Facebook місцевий активіст Артем Костюченко, пише УНН.
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"Щойно з Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександр Яковлєв та Юрія Палюха. Збираймося на центральні площі о 12:00", - повідомив він.
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Зазначимо що наразі біля міськради в Скадовську проходить мітинг. Люди вимагають повернути чиновника та скандують "путін х*йло".
Наразі офіційної інформації про викрадення Яковлева не надходило.